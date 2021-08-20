شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة إنبى وطلائع الجيش فى بتروسبورت بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

2_يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

3_اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم وليد عبد الرازق لمباراة إنبى وطلائع الجيش ومعه صبحى العمراوى لتقنية الفيديو.

4_ يدخل انبى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الطلائع مع الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق تقدم ابراهيم يحيى لإنبى وتعادل عمرو جمال للطلائع بالجولة 15 للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة.

6_التقى الفريقين فى 31 مباراة قبل صدام الليلة ، فاز انبى فى 16 مباراة وفاز الطلائع فى 3 مواجهات وانتهت 12 مباراة بالتعادل بين الفريقين .