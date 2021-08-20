منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. برشلونة يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي الليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صعد فريق برشلونة جواياكويل، من الإكوادور، إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم بعدما تعادل مع ضيفه فلومينينسي البرازيلي 1 -1 صباح الجمعة في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في البرازيل كانت قد انتهت بالتعادل 2-2 ليصعد الفريق الإكوادوري بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وتقدم برشلونة جواياكويل بهدف سجله جونزالو ماسترياني في الدقيقة 73 ثم تعادل فلومينينسي في الثواني الأخيرة من المباراة بهدف سجله فريد جويديس من ضربة جزاء.

وكان الثلاثي البرازيلي فلامينجو وأتلتيكو مينيرو وبالميراس قد صعدوا في وقت سابق إلي الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس .

وتأهل فلامينجو على حساب أولمبيا بطل باراجواي 9-2 بمجموع المباراتين حيث فاز بمباراة الذهاب4-1 والإياب 5-1 .

وصعد بالميراس إلى نفس الدور بعدما تغلب على ساو باولو 4-1 بمجموع اللقائين بعدما تعادل في مباراة الذهاب 1-1 وفاز بالعودة بثلاثية نظيفة .

وأقصى أتلتيكو مينيرو نظيره ريفر بليت الأرجنتيني بالفوز عليه 4-0 مجموع اللقائين حيث ذهاباً في الأرجنتين بهدفو نظيف وكرر فوزه في العودة بثلاثية نظيفة.

ويلعب برشلونة جواياكويل مع فلامينجو في دور نصف النهائي فيما يصطدم بالميراس بمواطنه أتلتيكو مينيرو في الـ 22 و الـ 29 من سبتمبر القادم.

ويشارك بطل ليبرتادوريس بمونديال الأندية ديسمبر القادم الذي يشارك فيه الأهلي باعتباره حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وتشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.