رسميا.. بث الدوري الإيطالي مجانا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي أنها ستقوم ببث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفادت رابطة "سيريا آ" في بيان رسمي اليوم الجمعة أن بداية من يوم السبت الموافق 21 أغسطس، مع انطلاق الدوري الإيطالي، سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في هذه المنطقة.

وأضافت الرابطة أن المباريات ستُبث بالتعليق العربي مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

وتابعت في بيانها: "رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائمًا لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة".

وواصلت: "في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليار مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك".

وأتمت رابطة الدوري الإيطالي: "سيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة من حقوق دوري الدرجة الأولى الإيطالي".

وجاء جدول المباريات التي سيتم بثها في الجولة الأولى للدوري الإيطالي كالتالي:

السبت 21 أغسطس

إنتر ضد جنوى - 18:30 بتوقيت القاهرة.

إمبولي ضد لاتسيو - 20:45 بتوقيت القاهرة.

الأحد 22 أغسطس

أودينيزي ضد يوفنتوس - 18:30 بتوقيت القاهرة.

روما ضد فيورنتينا - 20:45 بتوقيت القاهرة.

الإثنين 23 أغسطس

سامبدوريا ضد ميلان - 20:45 بتوقيت القاهرة.