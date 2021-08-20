الأهلي يعلن قائمته لبطولة إفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، صباح غدٍ السبت إلى المغرب لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي كلا من : ياسر الرملي رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى.

وتضم قائمة الفريق كل من محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب واحمد راضي وعبدالرحمن فيصل، ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن، ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد كاستيللو وعمر سامي وإبراهيم المصري واحمد عادل وياسر سيف.

وتدخل بعثة الأهلي فقاعة طبية فور وصولها إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ومن المقرر خضوع بعثة رجال يد الأهلي بالكامل لمسحة كورونا فور الوصول إلى المغرب، إلى جانب مسحات يومية في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من جانب اللجنة المنظمة للبطولة.

وأسفرت قرعة البطولة التي أجريت في المغرب عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وانتر كلوب الانجولي وجي اس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 24 أغسطس الجاري، وتستضيفها مدينة مكناس المغربية.