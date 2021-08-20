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"بعد الإطاحة بالإسرائيلي والأرمني" .. عماد أشرف يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للشباب للمصارعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تلاعب الشاب المصري عماد أشرف بمنافسه الإسرائيلي، ديفيد زيتوميرسكي، وتغلب عليه بنتيحة 5-0 في المباراة التي أقيمت بينهما ببطولة العالم للشباب في فئة 77 كجم التي تقام بروسيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس الجاري.

وتغلب أشرف في الجولة الأولي 4-0 قبل أن يضيف نقطة في الشوط الثاني ليصعد لمواجهة الأرميني صامويل جريوجيان ليتغلب عليه أيضاً 5-1.

وحول أشرف خسارته في الجولة الأولى 0-1 أمام جريوجيان إلى الفوز 5-1 بعد جولة ثانية رائعة للشاب المصري الذي صعد للدور نصف النهائي ليواجه النرويجي إكساوس موكوبو، وصيف بطل أوروبا للشباب.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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