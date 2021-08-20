تقارير: مصطفى محمد على أعتاب الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن ناديي مارسيليا وليل الفرنسيين يتنافسان على ضم المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "le10sport" الفرنسية، فإن بابلو لونجوريا رئيس مارسيليا يرغب بأي ثمن في تعزيز صفوف الفريق بمهاجم جديد لتعويض رحيل داريو بينديتو لإلتشي الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى محمد دخل دائرة اهتمام مارسيليا، حيث يفكر رئيس النادي الفرنسي في التعاقد مع اللاعب.

وأشارت إلى أن مارسيليا سيحظى بمنافسة مع نادي ليل حامل لقب الدوري الفرنسي لضم مصطفى محمد، في الوقت الذي يتواجد فيه اللاعب بسوق الانتقالات في الوقت الحالي.

وكان مصطفى محمد على أعتاب الانتقال للدوري الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير، حيث كان يرغب نادي سانت إيتيان في ضمه لكن تعثرت الصفقة وانتقل اللاعب لجالاتا سراي.

وانضم مصطفى محمد لصفوف فريق جالاتاسراي معارًا من الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحق للنادي الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي إذا فعل بند حق الشراء قبل نهاية العام الجاري.