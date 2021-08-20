"سفهاء وبلهاء وسذّج".. "أون" تحذف الفيديو وشلبي ينفي علاقته بجماهير الأهلي (القصة الكاملة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أثار فيديو نشرته القناة الرسمية لقنوات "أون تايم سبورتس" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"- جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحت عنوان "سذج وبلهاء وسفهاء.. دش ساقع ودرس على الهواء من مدحت شلبي لجماهير الأهلي بسبب نغمة التفويت"، انتشر الفيديو، وتعرض شلبي للهجوم لتتدخل قنوات أون تايم، وتقوم بحذف الفيديو من على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شلبي عبر الفيديو المحذوف "مسألة النادي ده لعب بشكل فيه تخاذل أمام النادي ده عشان ياخد الـ3 نقط ويطلع يركب الدوري، أنا عايز أقول الحقيقة عشان الكلام ده ساذج بيصدر من سذج وبلهاء، وده أشيك لفظ ممكن أقوله".

وأضاف شلبي: "بتكلم على الزمالك ومباراته مع الإسماعيلي وهقول ليه الكلام ساذج وأبله، أنا عايز أسأل البلهاء الكلام ده يتعمل إزاي زى ما السيناريو ده بيدور في عقل البلهاء والسفهاء والبسطاء؟

هل إيهاب جلال هيقرأ الفاتحة في المحاضرة قبل الماتش، ويقول يلا يارجالة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونتغلب؟

وعقب دقائق من نشر الفيديو خرج شلبي في فيديو صوره في منزله فجر اليوم يوضح أن جماهير الأهلي ليست المقصودة بهذا الوصف، وأن العنوان لا صلة له بحديثه وقصده مشدداً على احترام جماهير الأهلي وأن كلامه موجه للإعلاميين.

وأنهى شلبي "لا يمكن أن أوجه مثل هذا الكلام للجماهير".

ووفقاً لمصدر لمصراوي فإن إدارة "أون تايم سبورت" قررت فتح تحقيق في الواقعة بعد أن قامت بحذف الفيديو.