تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق سيراميكا مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بالثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي في التشكيل الأساسي بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام وادي دجلة بداعي الإيقاف.

كما استقر كارتيرون بنسبة كبيرة على الدفع بكل من التونسي حمزة المثلوثي ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري بدلا من محمد عبدالغني ومحمود شيكابالا ومروان حمدي.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

وسط الهجوم: أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.