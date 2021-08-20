الامارات | ليفربول يجهز راتبا خياليا لتجديد عقد محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يجهز راتبا خياليا لتجديد عقد محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعدّ ليفربول الإنجليزي للدخول في مفاوضات مع مهاجمه المصري محمد صلاح لتجديد عقده، بعد نجاحه في تجديد عقود قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك وحارسه البرازيلي أليسون بيكر ولاعب وسطه البرازيلي الآخر فابينيو، بحسب تقارير في وسائل الاعلام الانجليزية.

وذكر موقع "ذي أثلتيك" الموثوق، بان ليفربول سيجعل من صلاح (29 عاما) اللاعب الأعلى دخلا في تاريخ النادي، مشيرا إلى أن صلاح الذي ينتهي عقده في يونيو 2023، يتقاضى حاليا مبلغا مقداره 200 الف جنيه اسبوعيا (نحو 270 ألف دولار).

وأضاف الموقع بأن تجديد عقد صلاح بات "أولوية" إلى ليفربول الذي يريد اتمام هذا الأمر قبل الانتقال لتجديد عقد المهاجم السنغالي ساديو مانيه والظهير الايسر الاسكتلندي أندي روبرتسون.

ومنذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول في يونيو 2017، خاض صلاح 146 مباراة في صفوف الأخير في الدوري الانكليزي وسجل 96 هدفا، و204 مباريات في مختلف المسابقات وسجل 126 هدفا.

ويحمل عدة أرقام قياسية، أبرزها تسجيله أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفا موسم 2017-2018، علما بأن الرقم القياسي السابق (31 هدفا) كان في حوزة ثلاثة لاعبين وهم الاوروغوياني لويس سواريس والبرتغالي كريستيانو رونالدو وألن شيرر.

كما ساهم صلاح في قيادة فريقه إلى احراز لقب بطل الدوري المحلي موسم 2019-2020 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، كما قاده إلى احراز دوري أبطال اوروبا عام 2019 بالفوز على مواطنه توتنهام 2-صفر بينها هدف لصلاح بالذات من ركلة جزاء في مطلع المباراة.

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