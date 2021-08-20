بطولة إيطاليا: أبرز 5 صفقات قد تترك تأثيراً على مجريات المنافسة

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روما : خسر الدوري الإيطالي لكرة القدم إثنين من أبرز نجومه هذا الصيف بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو والحارس جانلويجي دوناروما، غير أنّ "سيري أ" كانت جذّابة للعديد من النجوم عشيّة إنطلاق الموسم الجديد رسميّاً.

تُسلّط وكالة فرانس برس الأضواء على أبرز خمسة وافدين جدد إلى الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022:

تامي أبراهام (روما)

يُعتبر الوافد الجديد، الإنكليزي تامي أبراهام، في محطة مفصليّة من مسيرته، خصوصاً أنّه رحل عن الفريق الذي قضى معه أغلب فتراته وهو تشلسي الإنكليزي، فضلاً عن إنضمامه إلى مشروع في طور التأسيس في نادي روما تحت قيادة مدرّبه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو.

تراجع دور أبراهام في الـ "بلوز" منذ تعيين المدرّب الألماني توماس توخل، حيث أمست حظوظ مشاركته ضعيفة لا سيما بعد عودة لوكاكو القادم من إنتر. وبخلاف ذلك، سيكون دوره في نادي العاصمة الإيطالية مغايراً، إذ من المتوقّع أن يكون الخيار الأول لمورينيو. ويبحث روما عن تعويض إخفاقاته الأخيرة والتي حرمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا إثر حلوله سابعاً في الموسم الماضي واكتفائه بالتأهّل إلى دور الـ "بلاي أوف" للمسابقة القاريّة الجديدة "كونفرنس ليغ" (فاز ذهاباً على طرابزون سبور التركي 2-1).

وسيحلّ أبراهام مكان المهاجم المخضرم البوسني إدين دجيكو، وإلى جانبه ستتواجد بعض المواهب الصاعدة أمثال نيكولو زانيولو، وبالتالي يطمح أن يكون على قدر التوقّعات والتحدّيات في المرحلة المقبلة.

دنزل دمفريس (إنتر)

تُعتبر ربما الصفقة الأكثر إهتماماً لهذا الصيف، حيث برز دنزل دمفريس بشكل كبير في كأس أوروبا 2020 مع منتخب هولندا، مسجلاً هدفين إلى جانب أدائه اللّافت كلاعب جناح في فريق المدرّب فرانك دي بور.

أعلن إنتر التعاقد مع دمفريس من أيندهوفن في اليوم نفسه من إنضمام دجيكو من روما، وفيما سيكون مطلوباً من اللّاعب البوسني ملء فراغ لوكاكو، فإنّ دمفريس سيحمل مسؤوليّة أن يكون البديل المناسب للمغربي أشرف حكيمي المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وسيكون دور إبن الـ 25 عاماً محوريّاً في تشكيلة المدرّب سيموني إنزاغي على الجهة اليمنى من الملعب، حيث يسعى نيراتزوري إلى الإحتفاظ باللّقب في موسم من المتوقّع أن يكون تنافسيّاً جدّاً.

ماركو أرناوتوفيتش (بولونيا)

كان صيف اللّاعب ماركو أرناوتوفيتش مثيراً للجدل بإمتياز، فهو تعرّض للإيقاف لمباراة واحدة بسبب شتمه أحد اللّاعبين المقدونيين خلال كأس أوروبا 2020، ومن ثمّ أدّت تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" إلى حرمانه من هدف التقدّم على حساب إيطاليا في مواجهة الدور 16 قبل أن يفوز الـ "أتزوري" بنتيجة 2-1 على ملعب ويمبلي.

توالت فصول حكاية اللّاعب خلال الصيف حيث ودّع فريقه شنغهاي بورت الصيني بعد أن طالبه بتعويض مالي من أجل فسخ العقد الذي كان يحصل بموجبه على مبلغ 200 ألف يورو أسبوعيّاً.

وبعد وصوله إلى شمال إيطاليا، سجّل ابن الـ 32 عاماً في مباراته الأولى مع بولونيا الإثنين، لكنّه لم يفلح في مساعدة الفريق على تجنّب الخسارة في مباراة مجنونة أمام تيرنانا من الدرجة الثانية ضمن الدور الأول لمسابقة كأس إيطاليا.

أوليفييه جيرو (ميلان)

انضمّ الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، ثاني أفضل هدّاف في تاريخ منتخب فرنسا، إلى صفوف ميلان قادماً من تشلسي الإنكليزي، ليعزّز صفوفه في ظلّ سعي "روسونيري" إلى المنافسة على لقب البطولة عقب حلوله وصيفاً لجاره إنتر الموسم الماضي.

يبلغ جيرو عامه الـ 35 الشهر المقبل لكنّه لا يظهر أي علامات ضعف في هذه المرحلة من مسيرته. وعاش جيرو فترة رائعة في الآونة الأخيرة عندما فاز مع الـ"بلوز" بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وفي ظلّ إصابة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الركبة، قدّم جيرو أداءً لافتاً في فترة التحضيرات مسجّلاً ثلاثة أهداف وهو يتطلّع إلى مستوى مشابه لما قدّمه مع تشلسي في العديد من المحطّات البارزة.

وسيكون انضمام جيرو في الوقت المناسب لميلان العائد لخوض غمار دوري أبطال أوروبا للمرّة الأولى منذ موسم 2013-14، وسيشكّل حضوره في الهجوم مكسباً لفريق المدرّب ستيفانو بيولي.

نيكولاس غونساليس (فيورنتينا)

ينضم غونساليس إلى صفوف فيورنتينا بعد أن فاز مع منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كوبا أميركا، وسيكون ذلك بمثابة دفعة معنويّة كبيرة عندما ينضم إلى هجوم فريقه الجديد بقيادة الهدّاف الصربي دوشان فلاهوفيتش صاحب 21 هدفاً في الموسم الماضي، ما جعله محط إهتمام إنتر.

شارك غونساليس في مباراة واحدة بين شباط/ فبراير وأيار/ مايو من الموسم الماضي مع شتوتغارت الألماني، علماً أنّه سجّل ستة أهداف في 15 مباراة في الموسم، لكنّ كثرة الإصابات لم تمنعه من الحصول على صفقة إنتقال مقابل 23 مليون يورو.

حقّق بداية واعدة مع الفريق الإيطالي خلال الفوز الساحق على حساب كوسنتسا من الدرجة الثالثة 4-صفر، فمرّر كرة الهدف الإفتتاحي الذي سجّله فلاهوفيتش، قبل أن يضاعف النتيجة برأسيّة ذكيّة من ركلة ركنيّة.

* أبرز الإنتقالات في الدوري الإيطالي (تقدير قيمة الإنتقال بين قوسين):

رحلوا عن الدوري الإيطالي:

البلجيكي روميلو لوكاكو، من إنتر إلى تشلسي الإنكليزي (115 مليون يورو)

المغربي أشرف حكيمي، من إنتر إلى باريس سان جرمان الفرنسي (60 مليون يورو)

الأرجنتيني كريستيان روميرو، من أتالانتا إلى توتنهام الإنكليزي (50 مليون يورو)

الأرجنتيني رودريغو دي بول، من أودينيزي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني (35 مليون يورو)

جانلويجي دوناروما، من ميلان إلى سان جرمان (صفقة حرّة)

الفرنسي فرانك ريبيري، نهاية عقده مع فيورنتينا.

انتقلوا ضمن الدوري الإيطالي:

مانويل لوكاتيلي، من ساسوولو إلى يوفنتوس (37.5 مليون يورو)

التركي هاكان تشالهان أوغلو، من ميلان إلى إنتر (صفقة حرّة)

البوسني إدين دجيكو من روما إلى إنتر

الأرجنتيني خوان موسّو، من أودينيزي إلى أتالانتا (20 مليون يورو)

التركي مريح دميرال، إعارة من يوفنتوس إلى أتالانتا

سالفاتوري سيريغو، من تورينو إلى جنوى (حرّ)

جانلويجي بوفون، من يوفنتوس إلى بارما في الدرجة الثانية (حرّ)

وصلوا إلى الدوري الإيطالي:

الإنكليزي تامي أبراهام من تشلسي إلى روما (40 مليون يورو)

الأرجنتيني نيكولاس غونساليس من شتوتغارت الألماني إلى فيورنتينا (23 مليون يورو)

الفرنسي مايك مينيان، من ليل إلى ميلان (13 مليون يورو)

الهولندي دنزل دمفريس، من أيندهوفن إلى إنتر (12.5 مليون يورو)

البرتغالي روي باتريسيو، من ولفرهامبتون الإنكليزي إلى روما (12.5 مليون يورو)

الفرنسي أوليفييه جيرو، من تشلسي الإنكليزي إلى ميلان (2 مليون يورو)