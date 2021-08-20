شكرا لقرائتكم خبر عن عماد أشرف يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للمصارعة على حساب بطل أرمينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة على منافسه الأرمينى بمنافسات دور ربع نهائي ببطولة العالم التى تقام بروسيا بنتيجة 5/1 .

وفاز عماد اشرف بنتيجة 5/0 على لاعب إسرائيل فى دور الـ16 ونجح فى التأهل إلى دور ربع نهائي لمنافسات وزن 77 كجم .

ومن المنتظر أن يلعب عماد أشرف مباراته فى نصف النهائي، أمام لاعب من النرويج بعد قليل.

وخاض عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة منافسات دور الـ16 ببطولة العالم تحت 20 سنة والتى تقام بروسيا أمام منافسه الإسرائيلي تجنبا للغرامة المالية التى تصل إلى 20 ألف فرنك سويسرى بالإضافة إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

وكانت قرعة بطولة العالم للشباب للمصارعة التى تقام فى الفترة من 17 إلى 24 أغسطس الجارى، أسفرت عن مواجهة عماد أشرف مع لاعب إسرائيلى وسط غموض موقف لاعب المنتخب المصرى سواء باللعب او الانسحاب إلا أنه قرر خوض اللقاء وفاز فيه باكتساح بنتيجة 5-0.