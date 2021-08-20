شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الثنائى المهدد بالإيقاف فى الأهلى قبل مواجهة المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المصرى من سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويتواجد فى الأهلى قبل المباراة لاعبان فى جعبتهم إنذارين هما ياسر إبراهيم وحمدى فتحى نجما المارد الأحمر بجانب الغائب عن المباراة محمد شريف، وفى حال حصول ياسر إبراهيم أو حمدى فتحى على الإنذار الثالث الليلة سيغيب عن مباراة الجونة المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل، بينما يتواجد 6 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم علي معلول وسعد سمير وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

ويستعيد الأهلى جهود عمرو السولية لاعب خط الوسط في مباراة الليلة بعد إنتهاء الإيقاف بينما يستمر غياب الثنائى محمد شريف ووليد سليمان بسبب الإصابة في العضلة الخلفية فيما يعود المغربى بدر بانون بعد تعافيه من فيروس كورونا.

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.