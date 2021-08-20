شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى.. أفشة والشحات وكهربا وبواليا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة ضيفاً ثقيلا على نظيره المصرى البورسعيدى على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، وسقط المارد الأحمر فى فخ التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المصرى من سموحة بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى البورسعيدى مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 63 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.