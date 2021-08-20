شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى أمام محمد عبد المنصف قبل صدام وادى دجلة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإسماعيلى نظيره وادى دجلة فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر غزلان دجلة من الزمالك بهدف دون رد في نفس الجولة.

ولعب الإسماعيلى أمام 5 فرق كان حارسها محمد عبد المنصف في 28 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات وتعادل 10 مباريات وخسر9 مواجهات، وله 26 هدفًا وعليه 35 هدفًا، وكلين شيت فى 8 لقاءات وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.

مزارع دينا فى الدورى العاميوم 5 أكتوبر 97 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالقاهرة ( أحمد فكرى الصغير )يوم 24 مارس 98 خسر الإسماعيلى صفر / 3 بالإسماعيليةيوم 8 سبتمبر 98 تعادل الفريقان صفر / صفر بالإسماعيليةيوم 31 يناير 99 تعادل الفريقان 1 / 1 بالقاهرة ( أيمن الجمل ) الزمالك فى الدورى العاميوم 9 أبريل 2001 تعادل الفريقان 1 / 1 بالإسماعيلية ( جون أوتاكا )يوم 6 أكتوبر 2001 تعادل الفريقان صفر / صفر بالإسماعيليةيوم 31 أكتوبر 2004 خسر الإسماعيلى 1 / 2 بالإسماعيلية ( عمر جمال )يوم 30 يناير 2005 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالقاهرة ” لعب أوسه كبديلًا لمدة 22 دقيقة.يوم 21 أكتوبر 2005 خسر الإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة ( محمد فيلكس )يوم 26 سبتمبر 2006 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسماعيليةيوم 26 أبريل 2007 تعادل الفريقان 2 / 2 بالقاهرة ( عمر جمال وحسنى عبد ربه )يوم 13 أغسطس 2007 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالقاهرة ( العراقى مصطفى كريم )يوم 20 فبراير 2008 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه )يوم 22 سبتمبر 2009 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالقاهرة ( عمرو السولية ) الزمالك فى كأس مصريوم 13 يونيو 2006 تعادل الفريقان 1 / 1 ” أحمد فتحى ” قبل الخروج بضربات الترجيح 2 / 4سجل للإسماعيلى سيد معوض وجونسون وأهدر أحمد الجمل وعمر جمال الجونة فى الدورى العاميوم 23 أغسطس 2010 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالإسماعيلية ( أحمد صديق وأحمد سمير فرج )يوم 25 أبريل 2011 فاز الإسماعيلى 3 / 2 بالجونة ( عبد الله السعيد وجون آويرى وجودوين )يوم 19 أكتوبر 2011 ” موسم ملغى ” خسر الإسماعيلى 1 / 4 بالجونة ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء ) إنبى فى الدورى العاميوم 18 أبريل 2015 خسر الإسماعيلى صفر / 3 بالقاهرةيوم 9 مايو 2016 تعادل الفريقان 2 / 2 بالإسماعيلية ( محمد فتحى ومروان محسن )يوم 4 نوفمبر 2016 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب ومحمود متولى من ضربة جزاء )يوم 23 أبريل 2017 تعادل الفريقان صفر / صفر بالقاهرة وادى دجلة فى الدورى العاميوم 29 نوفمبر 2017 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالقاهرة ( دييجو كالديرون وإبراهيم حسن )يوم 7 نوفمبر 2018 خسر الإسماعيلى 1 / 3 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا )يوم 25 أبريل 2019 خسر الإسماعيلى صفر / 3 بالقاهرةيوم 5 أكتوبر 2019 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالقاهرة ( النامبيى بنسيون شيلونجو )يوم 19 أغسطس 2020 تعادل الفريقان 1 / 1 بالإسماعيلية ( أحمد مدبولى )يوم 5 مارس 2021 تعادل الفريقان سلبيًا بالقاهرة