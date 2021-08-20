شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب البنك الأهلى لعودة كريم بامبو لصفوف الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادى الزمالك خطابا رسمية لنظرائهم فى البنك الأهلى لتأكيد رغبتهم فى عودة كريم بامبو لاعب الفريق الأبيض المعار للبنك الأهلى، وذلك بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الحالى.

وكشف كريم بامبو، فى تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك أخطر البنك الأهلى برغبته فى استعادته من جديد، مؤكدا أنه حال عدم احتياج الزمالك لخدماته داخل الملعب الموسم المقبل، وقتها سيكون البنك الأهلى هو الخيار الأول له، خاصة أنه تلقى عروضا كثيرة لكنه سيبقى مع البنك الأهلى حال بقاء الفريق فى الدوري الممتاز حيث أن وكيله ووالده سيحددون مستقبله بعد نهاية الموسم.

وانضم كريم بامبو لاعب نادى الزمالك المعار إلى البنك الأهلى، إلى قائمة هدافى السوبر هاتريك في الدورى المصرى، وذلك بعدما أحرز 4 أهداف في شباك مصر المقاصة، خلال المباراة التى جمعت المقاصة والبنك الأهلى ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز البنك الأهلى بخماسية مقابل 3 أهداف.