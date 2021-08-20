شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الزمالك.. ميدو جابر وشادى حسين فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الزمالك مكون من :-

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود نبيل - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن.

خط الوسط: وليد عبد المنعم - محمد توني - رجب عمران - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

وطالب هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا لاعبيه بخوض مباراة الزمالك بأعصاب هادئة دون توتر فى ظل الاطمئنان على بقائه فى الدورى الممتاز فى أول مواسمه بالمسابقة، مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى واستغلال أنصاف الفرص لهز الشباك البيضاء لتحقيق نتيجة إيجايبة فى مباراة الليلة.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 22 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.