شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعمال كهربا: وجود اللاعب فى معسكر الأهلى دليل على كذب ادعاءات وجود أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم الحديدى وكيل أعمال محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى أسباب مطاردة الشائعات للاعب فى الآونة الأخيرة، وعلى رأسها شائعة خناقته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وقال حازم الحديدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "ليس هناك خناقة بين كهربا وسيد عبد الحفيظ من قريب أو بعيد، واللاعب ملتزم منذ فترة طويلة ولم يخرج عن النص، وهذه الشائعات التى تنتشر بين الحين والآخر حول كهربا عبر السوشيال ميديا هدفها تعطيل مسيرة لاعب مجتهد وهذا أسلوب لا يليق".

وتابع حازم الحديدى: "منذ قدوم كهربا للأهلى لم يدخل فى أى مشكلة مع سيد عبد الحفيظ واللاعب يحترم ويقدر مدير الكرة بشكل كبير وتجمعهم علاقة صداقة قوية، ولو حصلت أزمة بين الطرفين كان كهربا خرج من معسكر مباراة المصرى".

ويضيف الحديدى: "كهربا ملتزم ومتواجد فى معسكر الأهلى ويستعد للمباراة وليس هناك أى مشاكل تخص اللاعب من قريب أو بعيد، ولهواة الشائعات والباحثين عن تدمير اللاعب أقول لهم ارفعوا أيديكم عن كهربا فهو مجتهد وملتزم".

وأوضح حازم الحديدى أنه وكيل أعمال كهربا فى الأمور التسويقية وتحديداً الحديث عنه فى السوشيال ميديا.



كهربا مع وكيله حازم الحديدى كهربا مع وكيله حازم الحديدى

أرقام كهربا مع الاهلى

وشارك كهربا مع الاهلى فى 57 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2442 دقيقة لعب، ونجح فى تسجيل 15 هدفاً وصنع 7 أخرى، وتوج كهربا مع المارد الاحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب الدوري المصرى وكأس مصر والسوبر الافريقى وشارك فى كأس العالم للأندية وفاز بالبرونزية .

الأهلى يستعد لمواجهة المصرى البورسعيدى

ويحل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة ضيفاً ثقيلا على نظيره المصرى البورسعيدى على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المصرى من سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 63 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.