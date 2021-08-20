الامارات | "حسناء أولمبياد طوكيو" تبيع ميداليتها لإنقاذ رضيع

شكرا لقرائتكم خبر عن "حسناء أولمبياد طوكيو" تبيع ميداليتها لإنقاذ رضيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في موقف إنساني، عرضت لاعبة رمي الرمح البولندية ماريا أندريجك ميداليتها الفضية التي تعد تاريخية في مسيرتها، في مزاد علني بهدف التكفل بمعالجة طفل يعيش بين الحياة والموت.

ويعاني الطفل الرضيع، واسمه "ميلوزيك ماليسا" من مرض في القلب يعرض حياته للخطر، وهو بحاجة لعملية جراحية خطيرة ومكلفة خارج البلاد لإنقاذه.

وبسبب المبلغ الضخم الذي تتطلبه العملية الجراحية، طلبت عائلة الطفل مساعدة أندريجك، ولم تتردد البطلة الأولمبية في تلبية الطلب،وتكفلت بنصف المبلغ المطلوب لإجراء العملية بعد أن باعت ميداليتها، في موقف إنساني مؤثر.

الميدالية التي بيعت بمبلغ 125 ألف دولار واشترته شركة "زابكا" البولندية العملاقة للأغذية، عادت إلى صاحبتها مجدداً بعد

أن قررت الشركة إهداء الميدالية للبطلة الأولمبية تكريماً لها ولمبادرتها، في موقف يدل على أن الإنسانية لا تتجزأ.

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