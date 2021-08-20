كوبا ليبرتادوريس: برشلونة يخرق الهيمنة البرازيلية على نصف النهائي

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غواياكيل: خرق فريق برشلونة الإكوادوري الهيمنة البرازيلية على الدور نصف النهائي من كوبا ليبرتادوريس، البطولة الأهم لأندية أميركا الجنوبية والموازية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تأهّله على حساب فلومنينسي إثر تعادلهما 1-1 إيابًا على أرض الأوّل في غواياكيل.

وجاء تأهّل برشلونة بأفضليّة الأهداف المسجّلة خارج الديار بعد تعادل الفريقين ذهابًا على أرض الفريق البرازيلي 2-2.

وبات الفريق الإكوادوري، الطرف الوحيد غير البرازيلي في دور الأربعة بعدما سبقه إلى المربع الذهبي كل من بالميراس وأتلتيكو مينيرو وفلامنغو.

إفتتح الأوروغوياني غونسالو ماسترياني التسجيل لبرشلونة (73)، قبل معادلة فريد في الوقت البدل عن ضائع (90+8).

وسبق لبرشلونة، الذي سيواجه فلامنغو بطل نسخة 2019 في الدور ما قبل النهائي، أن تأهّل إلى نهائي المسابقة القارية مرتين (1990 و1998)، لكن لم يحالفه الحظ في التجربتين لإحراز اللّقب.

وسيتواجه في الدور نصف النهائي في الجهة المقابلة أتلتيكو مينيرو بقيادة الدولي البرازيلي هالك مع بالميراس.

ويحمل إنديبندينتي الأرجنتيني الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (7) متفوّقاً على مواطنه بوكا جونيورز الذي يعيش موسماً مضطرباً (6) وبينيارول الأوروغوياني (5).