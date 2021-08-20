شكرا لقرائتكم خبر عن المصارع المصرى عماد أشرف يفوز على منافسه الإسرائيلى 5 / 0 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز عماد أشرف بطل منتخب المصارعة فى وزن 77 كجم بنتيجة 5 / 0 على اللاعب الإسرائيلى فى دور الـ16 من بطولة العالم للشباب التى تقام بروسيا.

وخاض عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة منافسات دور الـ16 ببطولة العالم تحت 20 سنة والتى تقام بروسيا أمام منافسه تجنبا للغرامة المالية التى تصل إلى 20 ألف فرنك سويسرى بالإضافة إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

وكانت قرعة بطولة العالم للشباب للمصارعة التى تقام فى الفترة من 17 إلى 24 أغسطس الجارى، أسفرت عن مواجهة عماد أشرف مع لاعب إسرائيلى وسط غموض موقف لاعب المنتخب المصرى سواء باللعب او الانسحاب إلا أنه قرر خوض اللقاء وفاز فيه باكتساح بنتيجة 5-0.