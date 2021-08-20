شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا.. شيكابالا وبن شرقى والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة ضيفاً ثقيلا على نظيره سيراميكا على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا مكون من :-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: حمدي المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبدالشافي

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد- إمام عاشور

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي

قلب الهجوم: سيف الدين الجزيرى

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.