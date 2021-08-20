شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق على وادى دجلة تاريخياً قبل الصدام رقم 20 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإسماعيلى نظيره وادى دجلة فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة قوية للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر غزلان دجلة من الزمالك بهدف دون رد فى نفس الجولة.

لعب الإسماعيلى 19 مباراة أمام وادى دجلة قبل صدام الليلة، حيث فاز الدراويش فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر مثلها، وله 18 هدفًا وعليه 18 هدفًا، كلين شيت 6 مباريات وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.

الدورى العامملعب الإسماعيلى .. فاز 3 تعادل 2 خسر 3، له 9 أهداف عليه 10 أهداف، كلين شيت مباراة واحدة.ملعب وادى دجلة .. فاز 4 تعادل 2 خسر 3، له 8 أهداف عليه 7 أهداف، كلين شيت 5 مباريات.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 10 لاعبين .. حسنى عبد ربه 4 أهداف، الغانى جون آنطوى 3 أهداف، إبراهيم حسن والكولومبى دييجو كالديرون هدفين لكلا منهما، عمرو السولية ومحمود حمد وشكرى نجيب والكاميرونى كريستوفر مندوجا والنامبيى بنسيون شيلونجو وأحمد مدبولى هدفًا لكلا منهم.

كأس مصرلعب مباراتين، تعادل مباراتين، له هدفًا عليه هدفًا، كلين شيت لقاء، الخروج بضربات الترجيح مرتين.

الهدف الوحيد عن طريق محمود عبد العزيز.