شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ونش الزمالك فرس الرهان الرابح فى الدفاع الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك ومنتخب مصر، واحداً من أفضل مواسمه مع القلعة البيضاء، وهو ما رشحه للعب مع فراعنة الأولمبى في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التى أقيمت فى يوليو الماضى، ووصل مع المنتخب الوطنى إلى الدور ربع النهائى قبل الخسارة من البرازيل بهدف نظيف، حيث كان الونش ضمن أفضل عناصر المنتخب الأولمبى في المباريات الأربعة التى خاضها بشهادة الخبراء.

محمود الونش انضم للزمالك موسم 2016 قادما من فريق طلائع الجيش الذي بدأ مسيرته فيه وتدرج من قطاع الناشئين حتي الفريق الأول.

بدأ الونش رحلته الجديدة مع الزمالك بقوة حيث شارك في 166 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 أهداف، وفي الموسم الماضي شارك الونش مع الزمالك في 18 مباراة، وشكل ثنائية مميزة مع محمود علاء زميله بالفريق، ليكون أحد أكثر اللاعبين مشاركة في التشكيل الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

استطاع الونش في سنوات قليلة أن يحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك كان أبرزها، بطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضاً.

ومع منتخب الفراعنة، انضم الونش إلى المنتخب الوطني في 25 مايو عام 2108 وشارك في 4 مباريات دولية فقط.

ويتطلع الونش في الفترة المقبلة إلى زيادة المزيد من البطولات مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الفريق الأبيض اقترب بقوة من حصد لقب الدورى العام للمرة رقم 13 فى تاريخه، بعدما تصدر مسابقة الدورى العام بفارق 4 نقاط عن النادى الأهلى صاحب المركز الثانى.