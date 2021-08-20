شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يفتش عن استعادة الانتصارات أمام المصرى ومصالحة جماهيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة ضيفاً ثقيلا على نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المصرى من سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التي يحتلها بفارق أربع نقاط عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة مع سيراميكا اليوم أيضاً ، واشتعل صراع التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم بعدما انفرد الزمالك بالصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي وحامل اللقب الأهلي قبل 3 جولات فقط من النهاية.

ويحتاج الأهلي للفوز بمبارياته الثلاث القادمة للوصول إلى 78 نقطة مع تعثر الزمالك بتعادلين من آخر 3 جولات أو الخسارة في مباراة والتعادل في أخرى.

ويراهن الاهلى على مواصلة انتصاراته في الجولات المتبقية للدوري أملا في تعثر الزمالك والصعود لقمة المسابقة والارتكان لأفضلية المواجهات المباشرة التي تصب في صالح المارد الأحمر الذى نجح في الفوز على الفارس الأبيض ذهاباً والتعادل معه إياباً بهدف لكل فريق.

ويتبقى للأهلى 3 مباريات مع "المصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام بينما يتبقى للزمالك 3 مباريات مع " سيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

ويستعيد الأهلى جهود عمرو السولية لاعب خط الوسط في مباراة الليلة بعد انتهاء الإيقاف بينما يستمر غياب الثنائى محمد شريف ووليد سليمان بسبب الإصابة في العضلة الخلفية فيما يعود المغربى بدر بانون بعد تعافيه من فيروس كورونا.

في المقابل ، طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه خوض مباراة الليلة بأعصاب هادئة لاسيما بعد ضمان الظهور في الكونفدرالية الموسم المقبل ، مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث الليلة لإستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من سموحة في أخر ظهور ، لإنهاء الموسم بشكل يليق بالنتائج الجيدة التي تحققت طوال المسابقة.