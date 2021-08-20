شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الزمالك يتحدى سيراميكا بحثاً عن التتويج المبكر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة ضيفاً ثقيلا على نظيره سيراميكا على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار السابع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة لمواصلة خوض اللقاءات المتبقية بالدوري بشعار "لا بديل عن الفوز" لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر أربعة نقاط بالتعادل مع الاسماعيلى والطلائع في الأمتار الأخيرة للمسابقة.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة ، ويضمن الزمالك اللقب في لقاء الإنتاج الحربي حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا ك وخسارة الأهلي أمام المصري فالفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وفي حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلي مع المصري فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.

ويستعيد الزمالك في مباراة الليلة جهود الثنائى محمود حمدى الونش و محمد عبد الشافى لاعبا الفريق بعد انتهاء الإيقاف حصل غاب الثنائى عن مباراة وادى دجلة بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الاسماعيلى.

في المقابل ، طالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بخوض مباراة الزمالك بأعصاب هادئة دون توتر في ظل الاطمئنان على بقاؤه في الدوري الممتاز في أول مواسمه بالمسابقة مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى وإستغلال أنصاف الفرص لهز الشباك البيضاء لتحقيق نتيجة إيجايبة في مباراة الليلة.