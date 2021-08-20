مدرب سيراميكا لمصراوي: سندافع عن اسم نادينا أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، صعوبة مباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن الأبيض سيلعب بشراسة كبيرة لامتلاك لاعبيه حوافز التتويج بلقب البطولة.

ويواجه الزمالك فريق سيراميكا مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شعبان، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مواجهة الزمالك في ظل حوافز ودوافع كبيرة للاعبيه أمر صعب على المنافسين، منافس لا يفرط في أي نقاط خلال المباريات الماضية، من المؤكد أنه سيلعب بشراسة كبيرة، ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، كل لاعب فيهم هو مفتاح لعب مهم".

وأضاف: "سيراميكا كليوباترا فريق كبير، ويضم لاعبين على أعلى مستوى، ولدينا هدف وهو الدفاع عن أسمائنا التي تعبنا لبنائها، وكذلك الحصول على مركز أكثر تقدما في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، لدينا لاعبون كبار، ومن المؤكد سندافع عن اسم نادينا بكل ما أوتينا من قوة".

وأكمل هيثم شعبان: "لدينا عدد من الغيابات المؤثرة مثل صالح جمعة وأحمد ياسر ريان، والظهير الأيمن رجب بكار للإيقاف، ونعاني من إجهاد كبير، ولكن هذا لن يمنعنا من تقديم مباراة قوية أمام الزمالك".

وأتم المدير الفني لسيراميكا حديثه قائلا: "أتمنى التوفيق في هذه المباراة، لأن التوفيق عامل مهم في كرة القدم، الجهاز الفني واللاعبون يحضرون اللقاء بشكل ممتاز، درسنا المنافس جيدا بالفيديو، ووضعنا خطة وطريقة اللعب، ونتمنى فقط أن يحالفنا التوفيق ونخرج بنتيجة إيجابية".