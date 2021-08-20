مدرب سيراميكا لمصراوي: سندافع عن اسم نادينا أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، صعوبة مباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن الأبيض سيلعب بشراسة كبيرة لامتلاك لاعبيه حوافز التتويج بلقب البطولة.
ويواجه الزمالك فريق سيراميكا مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال شعبان، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مواجهة الزمالك في ظل حوافز ودوافع كبيرة للاعبيه أمر صعب على المنافسين، منافس لا يفرط في أي نقاط خلال المباريات الماضية، من المؤكد أنه سيلعب بشراسة كبيرة، ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، كل لاعب فيهم هو مفتاح لعب مهم".
وأضاف: "سيراميكا كليوباترا فريق كبير، ويضم لاعبين على أعلى مستوى، ولدينا هدف وهو الدفاع عن أسمائنا التي تعبنا لبنائها، وكذلك الحصول على مركز أكثر تقدما في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، لدينا لاعبون كبار، ومن المؤكد سندافع عن اسم نادينا بكل ما أوتينا من قوة".
وأكمل هيثم شعبان: "لدينا عدد من الغيابات المؤثرة مثل صالح جمعة وأحمد ياسر ريان، والظهير الأيمن رجب بكار للإيقاف، ونعاني من إجهاد كبير، ولكن هذا لن يمنعنا من تقديم مباراة قوية أمام الزمالك".
وأتم المدير الفني لسيراميكا حديثه قائلا: "أتمنى التوفيق في هذه المباراة، لأن التوفيق عامل مهم في كرة القدم، الجهاز الفني واللاعبون يحضرون اللقاء بشكل ممتاز، درسنا المنافس جيدا بالفيديو، ووضعنا خطة وطريقة اللعب، ونتمنى فقط أن يحالفنا التوفيق ونخرج بنتيجة إيجابية".