تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة المصري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق المصري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية في الجولة الـ32 للدوري.

وقد يعتمد موسيماني على المدافع المغربي بدر بانون بشكل أساسي في مواجهة المصري بعد شفائه من فيروس كورونا.

ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الدفع بمحمد هاني أو أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، مع ظهور عمرو السولية في خط الوسط بعد عودته من الإيقاف.

ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني أو أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي.

وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

وفي الهجوم: والتر بواليا.

ويدخل الأهلي مباراة المصري برصيد 69 نقطة، فيما يحل المصري في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.