شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..وادى دجلة يخشى "تتر النهاية" أمام الإسماعيلى فى مواجهة الجريحين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإسماعيلى نظيره وادى دجلة في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر غزلان دجلة من الزمالك بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً .

فيما يحتل وادى دجلة المركز الاخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لإنهاء الموسم في مركز متقدم بعد ضمان البقاء بين الكبار ووداع شبح الهبوط ، ويستعيد الدراويش جهود لاعبه محمد حسن في مباراة الليلة بعد انتهاء الإيقاف.

في المقابل طالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالتمسك الأخير والفوز في مباراة الليلة لاسيما أن أي خسارة جديدة تعلن هبوط الغزلان للقسم الثانى بشكل رسمي مشدداً على اللعب بقتال حتى اللحظة الأخيرة.