شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أكثر أندية الدورى تسجيلا من ركلات الجزاء والمصرى إهدارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادى الزمالك أكثر أندية الدورى المصرى هذا الموسم، إحرازا للأهداف من ركلات الجزاء بعدما نجح من خلالها فى تسجيل 12 هدفا خلال مبارياته في المسابقة.

وحصل الزمالك على 15 ركلة جزاء خلال 31 مباراة خاضها حتى الآن، حيث نجح في تسجيل 12 ركلة وأهدر 3 ركلات فقط أمام الأهلى والمصرى ووادى دجلة، ليكون على قمة الأندية المستفادة من ضربات الجزاء.

في حين أن نادى المصرى البورسعيدى أكثر أندية الدورى هذا الموسم إهدارا لركلات الجزاء برصيد 6 ركلات من 16 ركلة تحصل عليها، أبرزها ركلتى الجزاء أمام الزمالك الذى تصدى لهما محمد عواد، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض 3 /2.

الزمالك يحتل المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 20، وتعادل فى 9 وخسر 2، وسجل لاعبوه 63 هدفا، واستقبلت شباكه 23 هدفا.

ويتبقى 3 مباريات لكل من الأهلي والزمالك أيام الجمعة ثم الثلاثاء ثم الختام يوم الجمعة أيضًا، ويلتقي الأهلي مع المصري والجونة وأسوان، بينما يواجه الزمالك سيراميكا والإنتاج والبنك الأهلي.