شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين موسم الأهلى الحالى والماضى.. أبرزها فقدان 24 نقطة مقابل 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت فرصة الأهلى في التتويج بلقب الدورى هذا الموسم ضعيفة جدا بعدما سقط في فخ التعادل السلبى أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدورى.

الزمالك يحتل المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 20، وتعادل فى 9 وخسر 2، وسجل لاعبوه 63 هدفا، واستقبلت شباكه 23 هدفا.

أرقام الأهلى هذا الموسم

تراجعت أرقام النادى الأهلى هذا الموسم بشكل ملحوظ عن المواسم السابقة التي كان يحسم بها لقب الدورى قبل نهايته بعدة جولات، مما أدى إلى صعوبة تحقيقه لقب الدورى هذا الموسم مع وجود فارق 4 نقاط لصالح الزمالك قبل 3 جولات.

الأهلى خسر هذا الموسم 24 نقطة حتى الآن مما أبعده عن الصدارة في حين فقد الموسم الماضى 13 نقطة فقط، وسكن شبك الأهلى 23 هدفا في مقابل 8 أهداف فقط في الموسم الماضى، وتلقى أهدافا في 19 مباراة على عكس الموسم الماضى الذى استقبل أهدافا في 6 مباريات فقط.

حافظ الأهلى على نظافة شباكه هذا الموسم في 12 مباراة فقط، على عكس الموسم الماضى الذى حافظ فيه على نظافة شباكه في 28 لقاء.