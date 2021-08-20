شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الانتصار الأول أمام الأهلى في بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى، عن الفوز الأول على النادى الأهلى في بطولة الدورى العام، وذلك في المباراة المقررة بينهما في التاسعة مساء الجمعة في إطار الأسبوع الثانى والثلاثين.

ولم يعرف على ماهر طريق الفوز على الأهلى في بطولة الدورى في 5 مباريات سابقة بينهما، حيث واجه الأهلى مع 3 أندية مختلفة وهى "الأسيوطى وإنبى والمصرى".

وتلقى على ماهر الهزيمة ذهابا وإيابا مع الأسيوطى سابقا في موسم 2017 /2018، حيث خسر بصعوبة في الدور الأول بهدف عبد الله السعيد، وفي الدور الثاني بهدف وليد سليمان.

كما سقط على ماهر في فخ الهزيمة أمام الأهلى ذهابا وإيابا مع إنبى في موسم 2018-2019، وفاز الأهلي (2-1) على الفريق البترولي في الدور الأول للدوري بثنائية أيمن أشرف وجونيور أجاي، بينما أحرز محمود قاعود هدف إنبي، كما انتصر المارد الأحمر في لقاء الدور الثاني بثنائية دون رد سجلها حسين الشحات ومروان محسن.

وآخر المواجهات بين على ماهر والأهلى كانت مع المصرى في هذا الموسم بالدور الأول، والتي حسمها الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الأهلى محمد شريف، بينما سجل عمر كمال عبد الواحد هدف المصرى.

جدير بالذكر أن على ماهر حقق فوزا وحيدا على الأهلى كان في بطولة كأس مصر مع نادى الأسيوطي في ربع نهائي كأس مصر، بهدف دون رد سجله عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري الحالي.