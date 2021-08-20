شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفاوض الإنتاج الحربى لضم بدر موسى بصفة نهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مسئولي غزل المحلة على التفاوض مع نادى الإنتاج الحربى لاستمرار اللاعب الفلسطيني بدر موسى مع الفريق المحلاوى بعد الأداء الجيد الذى قدمه اللاعب في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأنتقل بدر موسى إلى فريق غزل المحلة من الإنتاج الحربى بداية الموسم على سبيل الإعارة لمدة موسم وذلك لدعم زعيم الفلاحين في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ودخل هشام محمد لاعب خط وسط مصر المقاصة والأهلى السابق دائرة اهتمام مسئولي غزل المحلة للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق المحلاوى الموسم المقبل .

ويعد هشام محمد من أفضل لاعبى خط الوسط في الدورى المصرى المواسم الماضية ويرغب مسئولي غزل المحلة في التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات قوية لحصد مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

يستضيف غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز .

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً