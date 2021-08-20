شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ثنائية الزمالك فى شباك سيراميكا بالدور الأول قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، نظيره سيراميكا على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الفارس الأبيض اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى نفس الجولة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والاقتراب خطوة كبيرة من لقب الدورى، بعدما نجح فى الفوز على سيراميكا فى الدور الأول بهدفين نظيفين خلال منافسات الجولة 15، سجلهما أشرف بن شرقى فى الدقيقة 5، وإمام عاشور فى الدقيقة 19.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 22 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، ويضمن الزمالك اللقب فى لقاء الإنتاج الحربى حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا ك وخسارة الأهلى أمام المصرى فالفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وفى حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلى مع المصرى فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلى ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.