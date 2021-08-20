شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش ضيفاً ثقيلا على إنبى فى بتروسبورت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الطلائع مع الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة قبل انتهاء الموسم ، ويستعيد الفريق البترولى جهود قائده رامى صبرى مدافع الفريق في مباراة الليلة بعد انتهاء الإيقاف عقب طرده في مواجهة الاهلى السابقة.

في المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع لاعبيه بمواصلة العروض الطيبة في المسابقة لاسيما أن الفريق يعيش مرحلة جيدة بعد خطف نقطة التعادل من أنياب الاهلى حامل اللقب بالجولة الأخيرة للمسابقة.