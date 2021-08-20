شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة اليوم.. شاهد الأهلى يُسقط المصرى بثنائية المخيف فى الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على المصرى البورسعيدى على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز لاستعادة سكة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المصرى من سموحة بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز على المصرى كما حدث فى مباراة الدور الأول التى جمعتهما على استاد الإسكندرية أيضا ضمن الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الأهلى محمد شريف فيما سجل أحمد جمعة هدف المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 20 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

ويحتاج الأهلى للفوز بمبارياته الثلاث القادمة للوصول إلى 78 نقطة مع تعثر الزمالك بتعادلين من آخر 3 جولات أو الخسارة فى مباراة والتعادل فى أخرى.

ويتبقى للأهلى 3 مباريات مع "المصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام بينما يتبقى للزمالك 3 مباريات مع " سيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".