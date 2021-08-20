شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم الجمعة 20 / 8 / 2021 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة ومثيرة بين الفريقين نستعرض أبرز المعلومات عنها فى السطور التالية..

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

نتيجة أخر ظهور للزمالك وسيراميكا فى الدوري

فاز الفارس الأبيض على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا بالدور الاول للدوري

انتهت مباراة الدور الاول للدوري بين الزمالك وسيراميكا بفوز الفارس الابيض بهدفين دون رد سجلهم أشرف بن شرقى وإمام عاشور بالجولة 15 للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى فى 11 مارس 2021.

الزمالك يحقق 6 انتصارات متتالية فى الدوري

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار السابع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة لمواصلة خوض اللقاءات المتبقية بالدوري بشعار "لا بديل عن الفوز" لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر أربعة نقاط بالتعادل مع الاسماعيلى والطلائع في الأمتار الأخيرة للمسابقة.

غيابات سيراميكا أمام الزمالك

ويفتقد سيراميكا جهود الظهير الأيمن رجب بكار، بسبب تراكم البطاقات، أمام الزمالك بخلاف صالح جمعة صانع الألعاب الموهوب للإصابة في وتر إكيليس.