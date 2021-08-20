شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإنتاج الحربى يعسكر لمواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى اليوم الجمعة فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة مساء غد السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري العام، ويخوض الانتاج مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أحمد كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق للمبيت هناك.

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى بالاتفاق مع أحمد كشرى على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الثلاثة الأخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الاخير للنجاة من الهبوط ، ويتبقى للإنتاج الحربى 3 مباريات أمام الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة.

وآنعش الإنتاج الحربى آماله فى البقاء بالدورى، وهرب من قاع الجدول عقب الفوز على مضيفه غزل المحلة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الإنتاج فى الدقيقة 14 بهدف سجله معتز محب بالخطأ فى مرماه، ثم نجح عبده يحيى فى تسجيل هدف التعادل للمحلة فى الدقيقة 23، وفى الدقيقة 63 نجح حسن ياسين فى تسجيل الهدف الثانى للإنتاج من ضربة جزاء، وتلقى إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة البديل البطاقة الحمراء فى الدقيقة 75 بعد 8 دقائق فقط من مشاركته بديلا، وفى الدقيقة 90+1 نجح مصطفى البدرى فى تسجيل الهدف الثالث للإنتاج.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 26 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 57 هدفا.