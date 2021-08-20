شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى اليوم الجمعة 20 / 8/ 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع المصرى البورسعيدى على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين نستعرض أبرز المعلومات عنها فى السطور التالية..

ترتيب الاهلى والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

نتيجة أخر ظهور للأهلى والمصرى فى الدوري

سقط المارد الأحمر في فخ التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المصرى من سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

نتيجة مباراة الدور الاول بين الاهلى والمصرى

انتهت مباراة الدور الاول للدوري بين الاهلى والمصرى بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف فى 27 أبريل 2021 بالجولة 15 للمسابقة على ستاد الاسكندرية ، سجل ثنائية الاهلى محمد شريف وسجل هدف المصرى عمر كمال.

120 مباراة جمعت الاهلى والمصرى

التقى الاهلى والمصرى البورسعيدى فى 120 لقاءً سابقاً ببطولة الدورى، حقق الأهلي الفوز فى 67 مباراة، وكان التعادل حاضرًا فى 34 مباراة، فيما فاز الفريق البورسعيدى بـ19 مباراة.

واجمالا التقى الفريقان من قبل فى 143 لقاءً، فى الدورى المصرى والكأس والسوبر، منها 120 لقاءً بالدورى الممتاز، و22 بكأس مصر ومباراة وحيدة بالسوبر المصرى.

الاهلى يتفوق فى أخر 7 مواجهات أمام المصرى

فرض الأهلي تفوقه في أخر 7 مواجهات في الدوري أمام المصري كما حقق لقب كاس مصر 2017 على حسابه بالفوز (2 – 1) وأضاف كأس السوبر 2018 بالفوز (1 – 0) على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.