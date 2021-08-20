موعد مباراة اتحاد جدة والرجاء في نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة اتحاد جدة والرجاء في نهائي البطولة العربية للأندية موسم 2020/2019، والتي تأجلت منذ الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

تقام المباراة المرتقبة على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، بعد نقلها من ملعب الرجاء «مركب محمد الخامس» بسبب تفشي فيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء.

ويقع ملعب مولاي عبد الله في الجنوب الغربي لمدينة الرباط، وكان قد أفتتح لأول مرة عام 1983، ويتسع لـ 53 ألف متفرج، واستضاف بعض مباريات كأس العالم للأندية عندما نُظمت البطولة في المغرب عام 2014.

وأغلق ملعب نادي الجيش الملكي منذ منتصف شهر مايو الماضي بعد تكليف إحدى الشركات العالمية لزراعة عشب طبيعي عالي الجودة كي يكون جاهزًا لاستقبال لقاء القمة بين اتحاد جدة السعودي والرجاء المغربي يوم 21 أغسطس 2021.

متى موعد مباراة اتحاد جدة والرجاء؟

يحين موعد مباراة اتحاد جدة والرجاء البيضاوي يوم السبت الموافق 21 أغسطس في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت المغرب، 20:00 بتوقيت جرينيتش.

ويُدير مباراة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الرجاء والاتحاد، طاقم حكام مصري بقيادة «محمود البنا».

ويساعد الحكم الدولي المصري محمود البنا كل من «محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه» فيما أُسندت مهمة الحكم الرابع للحكم المصري أمين عمر، على أن يتولى الحكم جهاد جريشة مسؤولية تقنية الفيديو المساعد «الفار».

ولم يكشف الاتحاد العربي لكرة القدم أو الاتحاد المغربي عن إمكانية حضور وسائل الإعلام سواء من المغرب أو السعودية بسبب الوضع الوبائي المتفاقم في المملكة المغربية.

وستنقل مباراة الرجاء والاتحاد على قناة أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وأناط مسؤولو قناة أبو ظبي الرياضية مسؤولية التعليق على هذه المباراة للمعلق الإماراتي «عامر عبد الله».

ويقع تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12226، ومعدل ترميز 27500، استقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة سيفتقد لخدمات المدافع الدولي المصري أحمد حجازي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومن المنتظر مشاركة الرباعي مهند الشنقيطي وحمدان الشمراني وعمر هوساوي وسعود عبد الحميد في الخط الخلفي لفريق اتحاد جدة.