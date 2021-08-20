شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 / 8 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 20 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام أربعة مباريات تجمع الاسماعيلى مع وادى دجلة على ستاد الإسماعيلية وإنبى مع طلائع الجيش على ستاد بتروسبورت وسيراميكا مع الزمالك على ستاد السويس الجديد والاهلى مع المصرى البورسعيدى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 للمسابقة.

موعد مباراة الاسماعيلى ووادى دجلة

تقام مباراة الاسماعيلى ووادى دجلة في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسماعيلية في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر غزلان دجلة من الزمالك بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز الاخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

موعد مباراة انبى وطلائع الجيش

تقام مباراة انبى وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل الطلائع مع الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

موعد مباراة سيراميكا والزمالك

تقام مباراة سيراميكا والزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد وفاز الفارس الأبيض على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

موعد مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المصرى من سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.