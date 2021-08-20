شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدور ربع النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

وتأتى مباريات اليوم كالتالى:

ـ روان العربى والأمريكية أماندا صبحى

ـ مروان الشوربجى والكولمبى ميجيل رودريجيز

ـ على فرج ومصطفى عسل

ـ نور الشربينى ونادين شاهين

- محمد الشوربجى ويوسف سليمان

- نوران جوهر وسارة جان بيري

- هانيا الحمامى وجويل كينج

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.