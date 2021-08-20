المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمقاصة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الجمعة، فريق المقاولون العرب، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، فى لقاء الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى يجمع الفريقين فى التاسعة مساء غد السبت، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على الجونة والمقاصة فى أخر جولتين.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون العرب نظيره، مصر المقاصة في المباراة المقبلة، على أن يلتقى في المباراة التالية بغزل المحلة، ويختتم ذئاب الجبل الموسم الجاري بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندرى.

ويأمل المقاولون في الوصول إلى النقطة 44 لانهاء الموسم الجارى في مركز يليق بذئاب الجبل بعد بداية صعبة للفريق، حيث دخل المقاولون في دائرة الخطر قبل أن يحقق انتصارين متتاليين ويؤكد بقاؤه في الدورى.

ويحتل المقاولون العرب المركز 12 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

ويترقب مسئولو المقاولون العرب موقف نجوم الدكة في القطبين من الأهلي والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي القادم للتعاقد معهم من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون أجل ملف الصفقات الجديدة بشكل مؤقت حتى الاطمئنان على الفريق في جدول الدوري.

وشدد عادل على أن المقاولون لن يتخلى عن أي لاعب من العناصر الأساسية بالفريق وفي مقدمتهم محمد مجلي لاعب وسط الفريق، بعدما ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.