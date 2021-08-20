شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى: النتائج لا تساعدنا.. ومستمر مع بيراميدز الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام عيسى، لاعب فريق بيراميدز، أن النتائج فى الفترة الأخيرة لا تساعد الفريق، ومنذ بداية الموسم يكون الفريق فائزا ولكن فى الدقائق الأخيرة ينتهى اللقاء بالخسارة أو التعادل.

وقال لاعب فريق بيراميدز لقناة أون تايم سبورت: "النتائج مش مساعدانا، ونكون كسبانين وفى الدقائق الأخيرة نتعادل أو نخسر". وعن الانضمام للمنتخب قال اللاعب: "أتمنى أكون مع المنتخب، وأى لاعب شرف له الانضمام واللعب لمنتخب مصر".

وقال اللاعب تعقيبا عن تلقيه عروضا للرحيل عن الفريق إنه مستمر مع بيراميدز الموسم المقبل: "مكمل الموسم الجاي مع بيراميدز".