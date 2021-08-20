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إسلام عيسى: النتائج لا تساعدنا.. ومستمر مع بيراميدز الموسم المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام عيسى، لاعب فريق بيراميدز، أن النتائج فى الفترة الأخيرة لا تساعد الفريق، ومنذ بداية الموسم يكون الفريق فائزا ولكن فى الدقائق الأخيرة ينتهى اللقاء بالخسارة أو التعادل. 

 

وقال لاعب فريق بيراميدز لقناة أون تايم سبورت: "النتائج مش مساعدانا، ونكون كسبانين وفى الدقائق الأخيرة نتعادل أو نخسر". وعن الانضمام للمنتخب قال اللاعب: "أتمنى أكون مع المنتخب، وأى لاعب شرف له الانضمام واللعب لمنتخب مصر".

 

وقال اللاعب تعقيبا عن تلقيه عروضا للرحيل عن الفريق إنه مستمر مع بيراميدز الموسم المقبل: "مكمل الموسم الجاي مع بيراميدز".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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