شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم الجمعة 20/ 8 /2021 بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على وادى دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سيراميكا مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة،وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار السابع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة لمواصلة خوض اللقاءات المتبقية بالدوري بشعار "لا بديل عن الفوز" لعودة الدرع لأحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر أربعة نقاط بالتعادل مع الاسماعيلى والطلائع في الأمتار الأخيرة للمسابقة.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

الزمالك يستعيد جهود الونش وعبد الشافى أمام سيراميكا

ويستعيد الزمالك في مباراة الليلة جهود الثنائى محمود حمدى الونش و محمد عبد الشافى لاعبا الفريق بعد انتهاء الإيقاف حصل غاب الثنائى عن مباراة وادى دجلة بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الاسماعيلى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.