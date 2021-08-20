شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الزمالك الأقرب للدورى "نظريا" لكن الأهلي لن يستسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد يوسف، المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، إن الزمالك اقترب من حسم درع الدورى لصالحه وبات الأقرب نظريا للقب، لكن فى نفس الوقت الأهلى سيقاتل حتى النفس الأخير ولن يستسلم كما يتوقع البعض.

وأوضح يوسف فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن خوض الأهلى المباريات المؤجلة بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، وكذلك إقامتها بشكل مضغوط أحد أهم أسباب تعثر الأهلى أكثر من مرة، مضيفا أن الأهلى سكن مرماه هذا الموسم 23 هدفا، وهو أمر يعكس تراجع الأهلى لأن دفاع الأحمر كان أهم أسباب فوزه بالبطولات خلال السنوات الماضية.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة اليوم بين الأهلى والمصرى باستاد الاسكندرية، ومعه أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قائمة فريقه التي ستواجه المصري البورسعيدي اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمود وحيد وأكرم توفيق ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج وأفشة ومحمود كهربا وطاهر طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا في الوسط ووالتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن في الهجوم.

وشهدت القائمة عودة المغربي بدر بانون بعد غياب طويل فيما يستمر غياب محمد شريف عن القائمة بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة، كما يعود عمرو السولية بعد انتهاء إيقافه في مباراة طلائع الجيش الماضية.

كما تم استبعاد الثنائي سعد سمير وجونيور أجايي للإصابة ووليد سليمان ومحمود متولي لعدم الجاهزية الفنية وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لأسباب فنية.