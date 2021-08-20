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موعد مباراة الأهلى والمصرى اليوم الجمعة 20 /8/2021 بالدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المصرى من سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

موعد مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى 

تقام مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، وطالب موسيمانى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التي يحتلها بفارق أربع نقاط عن المارد الأحمر وتنتظر الأبيض مواجهة مع سيراميكا اليوم أيضاً ، واشتعل صراع التتويج بلقب هذا الموسم بعدما انفرد الزمالك بالصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي وحامل اللقب الأهلي قبل 3 جولات فقط من النهاية.

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ترتيب الاهلى والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

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غيابات الاهلى أمام المصرى البورسعيدى 

ويستعيد الاهلى جهود عمرو السولية لاعب خط الوسط في مباراة الليلة بعد انتهاء الإيقاف بينما يستمر غياب الثنائى محمد شريف ووليد سليمان بسبب الإصابة في العضلة الخلفية فيما يعود المغربى بدر بانون بعد تعافيه من فيروس .

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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