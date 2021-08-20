شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: الزمالك أثبت أن "نفسه مش قصير".. والأهلى تأثر بغياب شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نبيل، نجم المقاولون ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك اقترب بنسبة كبيرة من حسم درع الدورى هذا الموسم، لافتا إلى أن الفريق الأبيض أثبت أن "نفسه مش قصير" كما كان يقال عنه فى السنوات الماضية.

وتابع نبيل فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن غياب محمد شريف مهاجم الأهلى للإصابة فى المباريات الأخيرة، أحد أسباب تعثر الأهلى وضياع الدورى هذا الموسم، خاصة أن بواليا ومروان محسن لا يستطيعان تعويض غيابه، مشيرا إلى أن الأهلى أخطأ بعدم منح الفرصة هذا الموسم لأحمد ياسر ريان.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة اليوم بين الأهلى والمصرى باستاد الاسكندرية، ومعه أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قائمة فريقه التي ستواجه المصري البورسعيدي اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمود وحيد وأكرم توفيق ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج وأفشة ومحمود كهربا وطاهر طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا في الوسط ووالتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن في الهجوم.

وشهدت القائمة عودة المغربي بدر بانون بعد غياب طويل فيما يستمر غياب محمد شريف عن القائمة بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة، كما يعود عمرو السولية بعد انتهاء إيقافه في مباراة طلائع الجيش الماضية.

كما تم استبعاد الثنائي سعد سمير وجونيور أجايي للإصابة ووليد سليمان ومحمود متولي لعدم الجاهزية الفنية وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لأسباب فنية.