شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يعلن رغبته فى الاستمرار بقيادة بيراميدز بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز أن مباراة فريقه أمام أسوان التى انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، أتيحت خلالها فرصتان تم إهدارهما بغرابة ولو كان نجح الفريق فى تسجيلهما كانت المباراة ستكون أسهل من ذلك.

وأضاف جونياس فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت أنه منذ اليوم الأول له مع الفريق ولديه مشروع وهو خلق طريق لعب وتقديم أداء جيد مع الفوز بالمباريات، ولكنه يحتاج الوقت والنتائج ستأتي تباعا، خاصة أنه دون لعب كرة وتقديم أداء جيد لن تكون هناك نتائج جيدة.

وعن تعاقده مع بيراميدز قال المدير الفنى إنه وقع على عقود مع الفريق لمدة 3 اشهر بالإضافة إلى عام، ولديه نية للاستمرار مع بيراميدز للتتويج بالبطولات.

وتطرق المدرب اليونانى إلى بطولة كأس مصر كاشفا انها من أكبر أهداف الفريق لذلك كل مباريات الدورى المتبقية ستكون هامة لأنها بمثابة بروفة للكأس.