شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: مبروك للزمالك الفوز بالدوري كل 10 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، إن الزمالك قد اقترب بشدة من حصد لقب الدوري الممتاز، في ظل الظروف التي يمر بها الأهلي.

وأضاف أحمد بلال خلال تصريحات تليفزيونية: "الدوري لا يزال في الملعب والكرة فيها الكثير، وإن كان الزمالك الأقرب للفوز بالدوري، ولكن الأهلي عليه التمسك بالأمل".

وتابع أحمد بلال: "الفروقات بين الأهلي والزمالك كبيرة للغاية، وعلى جمهور الأهلي أن يعى ذلك ويعلم أنه لا يوجد فريق يتوج بكل البطولات، ومبروك للزمالك الفوز بالدوري كل 10 مواسم".

وأوضح أحمد بلال: "الأهلي فقد 15 نقطة هذا الموسم، بسبب تعرض اللاعبين للإجهاد، لمشاركته بمونديال الأندية والسوبر الأفريقي ودوري الأبطال".