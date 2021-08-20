شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: مبروك للزمالك الفوز بالدوري كل 10 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، إن الزمالك قد اقترب بشدة من حصد لقب الدوري الممتاز، في ظل الظروف التي يمر بها الأهلي.
وأضاف أحمد بلال خلال تصريحات تليفزيونية: "الدوري لا يزال في الملعب والكرة فيها الكثير، وإن كان الزمالك الأقرب للفوز بالدوري، ولكن الأهلي عليه التمسك بالأمل".
وتابع أحمد بلال: "الفروقات بين الأهلي والزمالك كبيرة للغاية، وعلى جمهور الأهلي أن يعى ذلك ويعلم أنه لا يوجد فريق يتوج بكل البطولات، ومبروك للزمالك الفوز بالدوري كل 10 مواسم".
وأوضح أحمد بلال: "الأهلي فقد 15 نقطة هذا الموسم، بسبب تعرض اللاعبين للإجهاد، لمشاركته بمونديال الأندية والسوبر الأفريقي ودوري الأبطال".
وحقق فريق الزمالك فوزا مهما مؤخرا علي فريق وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، ليحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بينما تعثر الأهلى بالتعادل أمام طلائع الجيش فى ذات الجولة واحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة.