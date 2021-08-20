شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا ويناشد بتسهيل سفره إلى لندن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وقال متعب فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "كنت أطمئن كالعادة على مؤمن زكريا، لقد مر بأزمة صحية وخرج من المستشفى والأمور حاليًا مستقرة الحمد لله، وأخبرني أنه يجهز أوراقه من أجل السفر الفترة المقبلة".

القاهرة - سامية سيد - ناشد عماد متعب، نجم الأهلى الأسبق، المسئولين بتسهيل إجراءات سفر مؤمن زكريا لاعب المارد الأحمر السابق إلى لندن من أجل استكمال علاجه.

وأكد عباس الضوى زكريا، والد مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلى السابق، إن حالة نجله فى تحسن مستمر، نافياً كل ما تردد خلال الساعات الماضية عن تأخر حالة لاعب الفريق الأحمر وتدهورها.

وقال والد مؤمن زكريا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مؤمن بخير وفى تحسن مستمر ويتواجد فى منزله منذ أكثر من أسبوع وعنده استشاره عند الطبيب لمعرفة آخر التطورات للارتجاج الذى تعرض له فى الفترة الماضية"، مضيفا: "لا صحة للشائعات التى تم تداولها وأرجو تحري الدقة لأن هذه الشائعات تؤثر على مؤمن وحالته النفسية وعلى أسرته".

وأضاف مؤمن زكريا تعرض لدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في منزله وأصيب بارتجاج بسيط، وتم نقله إلى المستشفى وخرج منها وأطالب من الجميع الدعاء له حتى يتجاوز هذه المحنة .

ومن جهتها، علقت زوجة مؤمن زكريا على ما أثير خلال الساعات الماضية حول تدهور صحة نجم الأهلي ، بنشرها تدوينة على صفحتها في "إنستجرام"، جاء فيها: "والله العظيم أنا شفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، واتنقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته، بلاش الكلام ده يا جماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله"، ويعاني مؤمن من مرض ضمور العضلات، أبعدته عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.